Murilo Huff comemora aniversário de 2 anos de Leo, filho do cantor com Marília Mendonça "Eu me sinto vivo de verdade por ter você do meu lado meu filho, e mesmo sem você entender, hoje te agradeço por isso" escreveu o artista

No aniversário de 2 anos do seu filho Leo, nesta quinta-feira (16), o cantor sertanejo Murilo Huff fez uma série de postagens para homenagear a vida do menino, fruto do relacionamento que o artista teve com a cantora Marília Mendonça. Em publicação, Murilo escreveu “Eu prometo que vou cuidar de você hoje e sempre”. O cantor ainda relatou a sensação de afeto que tem...