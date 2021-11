Magazine Murilo Huff compartilha vídeo com seu filho, Léo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça "Eu cuido de você, você cuida de mim", escreveu o artista na legenda

O cantor Murilo Huff, 26, compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira (16), um vídeo com seu filho Léo, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995-2021), que está prestes a completar dois anos. "Eu cuido de você, você cuida de mim", escreveu o artista na legenda. No registro, o filho aparece correndo para abraçá-lo, e em seguida, Léo ap...