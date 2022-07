O cantor Murilo Huff publicou uma homenagem em sua conta no Instagram, na manhã desta sexta-feira (22), à Marília Mendonça, morta no ano passado em um acidente aéreo, e com quem tem um filho. Essa é a data em que a cantora completaria 27 anos de idade. “A pessoa que mais gostava de aniversários que eu já conheci”, escreveu.

Na publicação, que já conta com mais de 1 milhão de curtidas, as fotos do casal vêm acompanhadas da legenda: “Hoje o dia vai ser um pouco mais difícil do que os outros. Isso porque hoje estaríamos comemorando muito e ansiosos esperando pra chegar na segunda feira pro festão que provavelmente você teria planejado”.

E continua: “Infelizmente, pelo primeiro ano desde que eu te conheci, o dia 22 de julho não vai ser desse jeito por aqui, mas eu sei que hoje você deve ter acordado aí com um monte de anjos cantando os parabéns pra você, e que você está comemorando ao lado de Deus. Que sorte a deles!”.

Nos comentários, artistas, familiares e fãs deixaram mensagens de carinho, e de saudade da cantora, que morreu tragicamente no dia 5 de novembro de 2021. “Que saudade, pra sempre vamos te amar”, “os pais do Léo sempre”, “a saudade dela vai ser pra sempre”.

Morte da cantora

Marília Mendonça viajava de Goiânia para Caratinga, em Minas Gerais onde faria um show. Em publicação em uma rede social, momentos antes da decolagem, a cantora destacava as expectativas para desfrutar da culinária mineira.

De acordo com os Bombeiros, o avião caiu em uma cachoeira em Piedade de Caratinga por volta das 15h30, a dois quilômetros da pista onde faria o pouso.

Desde a notícia do trágico acidente que levou a cantora, o clima foi de comoção. Goiana natural de Cristianópolis, Marília era um dos maiores nomes da música brasileira atual. Em um espaço até então dominado pelo olhar masculino, como é o da música sertaneja, Marília colocou o ponto de vista das mulheres. Juntamente com os versos em uma voz potente, a cantora, em seus shows e entrevistas, sempre transmitia mensagens de empoderamento feminino.

Disco póstumo

A cantora Marília Mendonça teve um trabalho póstumo lançado nesta quinta-feira (21). Intitulado Decretos Reais – Vol.1, a novidade foi anunciada no perfil oficial da cantora no Instagram.

Na publicação aparece um pergaminho com a mensagem: “Série de presentes e acontecimentos em memória de Marília Mendonça e seu legado real”. O EP traz cinco canções da live “Serenata” feita Marília Mendonça em maio de 2021. Segundo o texto da publicação, este é o primeiro de uma série de presentes que os fãs da cantora vão receber.