O cantor Murilo Huff teve as redes sociais invadidas na noite desta sexta-feira (23). A mensagem que foi publicada no perfil do Twitter do cantor, às 20h25, trazia uma nota de falecimento de Leo, filho de Murilo com Marília Mendonça, que completou três anos no último dia 16. A publicação foi apagada na sequência.

Em comunicado às 21h10, também no perfil do Twitter do cantor, a assessoria de imprensa de Murilo Huff confirmou que as redes sociais dele foram invadidas, “que a nota sobre a vida do Leo é falsa e de mau gosto” e que, ainda, as contas já foram recuperadas.

Dona Ruth

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, também usou as redes sociais na noite desta sexta-feira (23) para desmentir a publicação e tranquilizar os fãs. “Passando para desmentir um maldoso que hackeou o Twitter do Murilo e soltou uma notícia de falecimento do Leo. Está tudo bem aqui em casa, não aconteceu nada e o mundo está cada dia pior”, disse.

Na sequência, aparecendo ao lado de Leo, Ruth falou sobre o susto que a publicação causou. “Assustaram o pai e a mãe do Murilo. Só não me assustou porque estou aqui com ele (Leo). Graças a Deus aqui está tudo bem, podem ficar tranquilos que essa notícia não procede, hackearam o twitter dele”, finalizou.

Confira a nota da assessoria de Murilo Huff na íntegra:

"COMUNICADO URGENTE

Informamos que o Twitter e Facebook do Murilo Huff foram hackeados.

A nota solta sobre a vida do Leo é falsa e de mau gosto.

Já conseguimos recuperar nossa página, pedimos desculpas pelo ocorrido e informamos que todas as medidas de segurança e para identificação dos invasores estão sendo tomadas”

Leia também:

- Cantora Alcione celebra seus 50 anos de carreira

- Gisele Bündchen reserva hotel inteiro para a família em Gramado, no Rio Grande do Sul