Magazine Museu dedicado a Frei Confaloni é realização de sonho na cidade de Goiás No dia em que celebra os 20 anos do título de Patrimônio Histórico, antiga capital ganha espaço idealizado por Antolinda Baia Borges, a Tia Tó; Museu será instalado no complexo formado pelo Convento dos Frades Dominicanos e o Santuário do Rosário

Instalar um espaço para celebrar a obra de um artista que revolucionou a arte em Goiás, juntamente com as comemorações das duas décadas do título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade concedido pela Organização das Nações Unidas (Unesco). Esse era o sonho de Antolinda Baia Borges, a Tia Tó, personagem marcante na valorização da cultura e das tradições da an...