Que tal aproveitar as férias de julho para organizar visitas em alguns museus de Goiânia? Se já for uma rotina por aí, escolher o preferido pode ser uma opção. Se for novidade, entretanto, a nossa lista pode te ajudar a selecionar as preferências. Sair dos livros de história e dar às crianças e adolescentes a oportunidade de vivenciar obras, objetos e documentos de perto pode ser divertido além de papel importante nos processos pedagógicos.

Para ajudar as famílias, preparamos algumas informações sobre os museus da capital!

Museu Antropológico

Localizado na Praça Cívica, o Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi criado em junho de 1969 e inaugurado em 5 de setembro de 1970. No local, que tem entrada gratuita, é possível encontrar um complexo acervo tanto arqueológico, com foco principalmente nas populações indígenas, quanto nos aspectos culturais que formam o povo goiano.

Não há restrição de idade, mas por conta da pandemia há restrição de quantidade de pessoas. Não é necessário, mas é possível agendar visitação.

Endereço: Praça Universitária, Setor Universitário.

Telefone: 3209-6010 / 3209-6395

Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Entrada gratuita.

Museu de Arte de Goiânia (MAG)

Inaugurado em 20 de outubro de 1970, o Museu de Arte de Goiânia (MAG) funcionava, inicialmente na Praça Universitária. Hoje, está localizado no Bosque dos Buritis, para onde foi transferido em 1981. O local conta com centenas de obras de artistas como Siron Franco, Antônio Poteiro, Frei Confaloni, DJ Oliveira, Gustav Ritter, Cleber Gouvêa, Amaury Menezes, Maria Guilhermina e até mesmo Tarsila do Amaral.

Endereço: Rua 1, nº 605, Bosque dos Buritis, S. Oeste.

Telefone: 3524-1190

Horário: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, sábados e domingos, das 10h às 16h

Entrada gratuita

Memorial do Cerrado

O Memorial do Cerrado é um complexo científico desenvolvido pelo Instituto do Trópico Subúmido (ITS) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). No local, encontram-se o Museu de História Natural, que contém fósseis datados em até 600 milhões de anos, e a representação cenográfica da vila de Santa Luzia, responsável por abrigar o primeiro povoado de origem portuguesa no Brasil. E para completar as memórias afetivas que serão formadas por lá, existe uma réplica de uma aldeia indígena Timbira, construída em formato circular.

Endereço: Câmpus 2 da UCG – Av.Engler S/N, Setor Jardim Mariliza (próximo ao Parque Ateneu).

Telefone: 3946-1723

Horário: 8h às 17h

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Museu Municipal Frei Nazareno Confaloni

O Museu Frei Confaloni (MFC) é o mais novo de Goiânia e foi inaugurado em 2019 com objetivo de promover a ocupação permanente da Estação Ferroviária de Goiânia que passou por restauração. O nome do Frei se deve à responsabilidade pela inserção do modernismo em Goiás e no local há dois murais produzidos por ele em 1953.

Endereço: Av. Goiás, 1799 - St. Central

Telefone: 35241196

Horário: Terça a domingo das 8h às 18h

Entrada gratuita

Museu Pedro Ludovico Teixeira

A antiga casa do fundador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira é um dos museus instalados no centro da capital. Decoração típica dos anos 40, estilo Art Déco, móveis originais, amplo quintal e pomar repleto de árvores frutíferas são alguns dos atrativos do local. A casa se mantém intacta, como seu dono a deixou quando morreu em 1979. Recentemente revitalizada, a biblioteca do museu possui centenas de livros, muitos deles doados pelo ex-governador Mauro Borges Teixeira, filho de Pedro Ludovico.

Endereço: Rua Gercina Borges Teixeira (Rua 26), Centro.

Telefone: 3201-4678

Horário: Terça a domingo, das 9h às 17h

Entrada franca

Museu Zoroastro Artiaga

Criado em 1946, o Museu Zoroastro Artiaga foi o primeiro de Goiânia e está localizado na Praça Cívica. O nome é de um historiador e pesquisador que teve a preocupação de reunir um vasto material relacionado a Goiás e à fundação de Goiânia. No local estão disponíveis aspectos arqueológicos, antropológicos, da cultura material indígena e da minerologia além de uma coleção de oratórios, documentos e fotos históricas.

Endereço: Praça Cívica, Centro

Telefone: 3201-4676.

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados das 9h às 15h

Entrada gratuita

Museu da Imagem e do Som (MIS)

Mais de 40 mil discos doados pela Rádio Brasil Central (RBC) estão disponíveis no Museu da Imagem e do Som. O local conta com amplo acervo de discos, fitas, gravações e filmes e conta a história da TV em Goiás a partir de fitas pertencentes à Coleção Brasil Central. Toda a coleção das dez edições do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) também integra o acervo do museu, criado em 1988.

Endereço: Centro Cultural Marietta Telles – Praça Cívica, Centro

Telefones: 3201- 4643 e3201-4644

Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h

Entrada gratuita

