Magazine Musical 7x Pecado apresenta temas da Broadway gratuitamente em Goiânia Amor e pecado disputam para ver quem leva a melhor em 7x Pecado - Broadway in Concert, que marca a reabertura do Teatro Escola Basileu França

Reunidos no centro do palco, bailarinos dançam ao som de grandes clássicos da Broadway tocados por músicos de orquestra. Tem de tudo ali: de Mamma Mia!, passando por Chicago até chegar em A Bela e a Fera e Moulin Rouge. Os protagonistas desse universo musicado são os sete pecados capitais que dão vida ao espetáculo 7x Pecado - Broadway in Concert, que estreia nes...