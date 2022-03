Magazine Musical 'Divas do Cinema' é atração no Dia da Mulher em Goiânia Recém-inaugurado Teatro FacUnicamps recebe espetáculo sob a batuta da diretora Fernanda Chamma

A dica da diretora Fernanda Chamma para o público goiano é fechar os olhos e se deixar transportar por meio da música para grandes momentos do cinema protagonizados por artistas mulheres. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, será apresentado nesta terça-feira (8), às 18 e às 20 horas, o espetáculo musical Divas do Cinema, no recém-inaugurado Teatro ...