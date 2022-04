Magazine MV Bill diz que vai para as urnas sem orgulho de seu voto ao lançar biografia A Vida me Ensinou a Caminhar' narra os perrengues de seus primeiros anos de carreira e serve como registro do rap nacional

“Esse livro é para que a história não seja apagada, para mostrar aos rappers de hoje que a estrada só está pavimentada porque fizemos muito lá atrás.” Quem afirma isso é o rapper MV Bill, que lança agora seu primeiro livro, A Vida me Ensinou a Caminhar, pela editora Age. “Essa é a primeira geração com cabelo e barba branca (no rap). Quem está circulando por aí no gêner...