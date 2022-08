Magazine Não! Não Olhe! estreia nesta quinta-feira nos cinemas; veja trailer Uma nova ameaça alienígena é a trama de Não! Não Olhe!, do diretor Jordan Peele, que estreia nesta quinta-feira nas salas de cinema do Brasil. Filme é protagonizado por Daniel Kaluuya e Keke Palmer

Um dos temas mais recorrentes na história do cinema é a mística acerca das possibilidades de que a qualquer momento a Terra sofra uma invasão alienígena. O novo filme do diretor Jordan Peele, Não! Não Olhe!, que estreia nesta quinta-feira (25) nos cinemas do Brasil, traz de volta essa proposta com discos voadores numa trama de suspense e humor. Os atores Daniel...