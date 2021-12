Magazine “Não surpreende porque sabemos a força que ele tem”, diz esposa de Maurílio sobre evolução do cantor Luana Gomes revelou que Maurílio tem tido uma recuperação gradual, mas seu estado ainda é grave

A esposa, a mãe e um produtor do cantor Maurílio participaram de uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (17), no hospital Jardim América, onde o sertanejo está internado desde a madrugada da última quarta-feira (15). Luana Gomes, com quem o artista é casado, revelou que Maurílio tem tido uma boa evolução. “Ele vem surpreendendo a equipe médica, mas não surpreende a...