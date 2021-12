Magazine 'Não vamos demorar', diz João Figueiredo sobre ter filhos com Sasha "Para tudo tem seu tempo, queremos ter filhos, sim. E não vamos demorar. Mas, agora, queremos curtir essa fase única da nossa vida, viajar muito, trabalhar bastante e, no tempo certo, vai acontecer", afirmou.

O cantor João Figueiredo, de 22 anos, falou sobre o casamento com Sasha Meneghel, de 26. Os dois oficializaram a união em maio deste ano. Ao interagir com os seguidores nas redes sociais, João revelou que os últimos meses foram os melhores de sua vida. "Não tem vida melhor quando se vive um casamento saudável, com muito amor e transparência, disposto sempre a dar ...