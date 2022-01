Magazine Na torcida Ex-apresentador Tiago Leifert recomenda ao público eliminar primeiro as ‘plantas’ na nova edição

Fora do comando do Big Brother Brasil 22 pela primeira vez desde 2017, Tiago Leifert, 41 anos, desejou à equipe do reality e ao novo apresentador, Tadeu Schmidt, uma “temporada complicada, surpreendente e maravilhosa como tem que ser.”Em publicação no Instagram, Leifert também disse que está com o coração com eles e deu uma recomendação aos telespectadores do...