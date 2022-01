A cantora Naiara Azevedo e a empresa da artista foram condenadas em ação trabalhista a pagar diferenças salariais, adicionais de insalubridade e noturno a um ex-guitarrista. A decisão é do juiz do Trabalho Marcelo Nogueira Pedra, da 15ª Vara do Trabalho de Goiânia.

Os advogados Gustavo Afonso Oliveira e Andreia Ribeiro esclareceram nos pedidos que o músico trabalhou na equipe da cantora por quase dois anos.

Em relação às diferenças salarias, salientaram que a remuneração efetivamente paga era inferior ao valor previsto na carteira de trabalho.

Quanto ao adicional de insalubridade, explicaram que o músico trabalhava exposto a um som altíssimo, ambiente considerado insalubre, sem utilização de equipamento de proteção.

Ele ainda desempenhava a função durante a noite e aos fins de semana.

Diante das denúncias, declarou a responsabilidade solidária da empresa e da cantora no caso.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Naiara Azevedo e aguarda retorno. O espaço segue aberto.