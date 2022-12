Se é sofrência que todo mundo quer, Naiara Azevedo não economizou na dose no repertório do DVD Plural, gravado na segunda-feira (28), em Goiânia. Ela canta a paixão não correspondida, o fim de um relacionamento inesperado, traição, mas também aborda o amor próprio e a volta por cima. O primeiro single, Emocional Abalado, em que a sertaneja divide os vocais com MC Ryan SP, será lançado nesta sexta-feira (2) nas plataformas digitais. A loira também recebeu no palco a dupla Victor Hugo e Ana Castela.

O novo projeto traz no repertório dez faixas inéditas e boa parte delas foi divulgada no perfil da cantora no Instagram, caso de Chorou Igual Criança, Esquiva, Namorar Não Vou, Vítima da Rua e Bateu na Cama Errada. “Agora estou cantando a vida como ela é em todas as situações. Não falo apenas de chifre, dor de cotovelo, mas de tudo”, comenta ela, em entrevista por telefone ao POPULAR. Natural de Campo Mourão (PR), a cantora chegou na capital em novembro de 2015 e, pouco tempo depois, gravou o segundo projeto audiovisual, Totalmente Diferente. Para quem não se lembra, o disco conta com o hit 50 Reais, responsável por levar o som dela para o Brasil todo. A seguir, Naiara fala mais sobre o registro, o atual momento da carreira e se toparia participar novamente do Big Brother Brasil. Confira.



Quantas músicas você escutou para montar o repertório do DVD Plural?

Já perdi as contas de quantas músicas ouvi para escolher o repertório. Venho escutando tanta coisa há meses. Mas vou jogar um número baixo porque não tenho nem parâmetro de quantas ouvi para o projeto, mas devo ter escutado pelo menos mil canções. Para você ter uma ideia, tem uma canção que entrou no repertório que estou com ela guardada há dois ou três anos e decidi que merecia entrar no disco porque se encaixa nessa fase.

Geralmente, os seus trabalhos sempre contam com algumas canções autorais, mas dessa vez não. Por quê?

Dessa vez estou apenas palpitando. O processo foi o seguinte: sentamos com compositores e fizemos encontros em formato de acampamentos. Nesse processo, compus também, levei alguns amigos para viajar comigo na estrada e para contribuir com esse trabalho. Enfim, sou zero vaidade. Não é porque escrevi uma canção que eu achava muito boa que precisa entrar no DVD. Escolhi canções que vão tocar no coração das pessoas.

O que não falta é sofrência no repertório, caso de Namorar Não Vou, Chorou Igual Criança e Vítima da Rua, já apresentadas no seu perfil no Instagram...

As outras são mais sofridas ainda (risos). No meu Instagram dei apenas um gostinho para os meus fãs para não impactar de uma vez. Sempre gostei de falar a verdade nas minhas músicas. É um DVD que estou gostando bastante, as letras estão fortes, as melodias gostosas de ouvir, casou bem demais e tenho certeza de que vai agradar em cheio os meus fãs.

Em qual canção você aposta mais?

Quando fui fazer a minha prova de roupa para decidir os looks das músicas da gravação do DVD, o meu personal stylist me fez a mesma pergunta e eu não soube responder. Fiquei muito feliz em não ter essa resposta porque o meu coração está muito dividido entre algumas canções porque eu decidi fazer um repertório menor porque aposto em todas elas como músicas de trabalho. Não tem nada aleatório, amei as escolhas e vou trabalhar todas elas.

Muita gente vai se identificar com essas músicas. O que elas têm em comum com a vida da Naiara Azevedo?

Elas são muito sinceras. Sou uma pessoa que já viveu muita coisa nessa vida. Sei o que dói diante de algumas situações que me identifico. É o tal fala na cara. As letras estão do início ao fim sem rodeios. Tem uma música (Esquiva) que fala assim: “O que cê acha de colar/ Seu celular na minha testa/ E fazemos de conta/ Que você me olha enquanto a gente conversa”. Isso é muito direto e tem muito a ver comigo quando vou escolher minhas canções.

Você já falou muito sobre traição, volta por cima e empoderamento nas suas canções. Esse é menos sofrência?

Geralmente falo muito disso nas minhas músicas, mas esse projeto não venho abordando tanto assim. Tem uma composição chamada Covardias Digitais que trata sobre traição, mas de uma forma diferente daquelas outras. Agora estou cantando a vida como ela é em todas as situações. Não falo apenas de chifre, dor de cotovelo, mas de tudo, por isso batizei o projeto de Plural, por ser bem eclético.

Qual o momento atual da carreira da Naiara Azevedo?

Acredito que seja o melhor que já vivi. É o momento mais maduro, tanto na tomada de decisões profissionalmente quanto na vida pessoal. Tenho certeza que é a minha fase mais plena. Estou bastante feliz.

Por que você escolheu Goiânia para a gravação do DVD?

Moro em Goiânia desde novembro de 2015. Escolhi pela questão de logística mesmo e porque sou apaixonada pela cidade.

Em janeiro começa mais uma edição do Big Brother Brasil. O que mudou na sua vida depois da participação no reality?

Acho que aumentou o brilho nos olhos das pessoas quando me encontram nas ruas e no palco. Por onde passo recebo muito carinho, abraços mais apertados e o público que vai ao meu show hoje não é aquele que apenas curte a cantora Naiara Azevedo e suas canções, mas são pessoas que gostam de mim de maneira geral.

Se você recebesse o convite para participar novamente do reality show você toparia?

Não. Já tive uma dose maravilhosa e foi lindo tudo que vivi na casa, mas prefiro agora acompanhar o programa de casa. Sou muito grata pelo convite, tive uma experiência maravilhosa, mas deixa o raio cair uma vez só (risos). Fiquei quase doida lá dentro.

Já em clima de fim de ano, qual a retrospectiva da Naiara Azevedo em 2022 e quais os planos para 2023?

Tenho 12 anos de carreira e cada ano passamos por um degrau maior ou menor, mas sempre adiante, nunca para trás. Isso já é uma grande conquista. Tem cantores talentosos que conseguem explodir com uma canção, mas não conseguem seguir com a carreira. Em 2022, digo mais uma vez que plantei muito e, em 2023, eu quero ter o prazer de colher tudo.

