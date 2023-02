O cantor Naldo Benny, 43, divertiu a internet ao afirmar que foi o responsável por trazer Gisele Bündchen, 42, de volta ao carnaval do Brasil. A história se intensificou na madrugada de segunda-feira (20), quando um breve encontro entre os supostos amigos aconteceu.

Em entrevista recente ao podcast Flow, Naldo disse que teria sido ele quem convenceu a modelo a passar o período momino no Rio de Janeiro. "A gente ficou amigo e, desde essa época, eu chamei a Gisele Bündchen para vir", comentou.

Na verdade, Gisele foi convidada pelo camarote N1 e recebeu US$ 2 milhões (mais de R$ 10 milhões) pela presença. A top chegou a fazer uma enquete para saber a qual cidade deveria ir, dando como opções as cidades onde haveria espaços patrocinados pela Brahma, que financiou a vinda dela.

Mesmo assim, Naldo não se deu por vencido. Já na Sapucaí, o cantor compartilhou o momento em que a modelo chegou ao camarote. "É ela. É a Gigi que está aí", comemorou, mostrando de longe a "amiga íntima".

Mais tarde, ele compartilhou no Twitter uma foto do rápido encontro. "É a Gisele e o Naldo que tá ali. Eu não minto nunca", brincou o cantor. Na verdade, os dois apenas se cruzaram nos corredores do camarote, mas o cantor fez questão elogiar a modelo à Folha de S.Paulo: "Ela [Gisele] é o maior astral".

Os internautas, claro, não deixaram passar batida a história. Diversos perfis compartilharam piadas com a história. Até a Brahma acabou capitalizando em cima do meme.

"Naldo, valeu! A Gisele já está no Brasil", brincou a marca de cerveja em uma publicação em seu perfil oficial. O cantor também foi convocado a trazer mais celebridades, como Viola Davis, LeBron James e Will Smith. "Xacomigo", respondeu ele nos comentários.