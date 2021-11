Magazine Nanda Costa e Lan Lanh postam foto das filhas gêmeas e revelam seus nomes "Agora sim... Kim e Tiê chegaram revolucionando. As mães estão on e explodindo de amor. Eis aqui nossa primeira selfie em família. Não vai rolar textão porque está na hora da quarta mamada do dia"

A atriz Nanda Costa, 35, e a percussionista Lan Lanh, 53, apresentaram aos fãs as filhas gêmeas, nesta quarta-feira (3), com uma publicação em suas redes sociais. Os bebês, que receberam os nomes Kim e Tiê, nasceram no último dia 21 e são fruto de uma inseminação artificial feita pela atriz. "Agora sim... Kim e Tiê chegaram revolucionando. As mães estão on e expl...