Nando Reis e Os Paralamas do Sucesso têm novo encontro marcado com os fãs goianos no dia 27 de janeiro. Os dois shows serão realizados no Goiânia Arena. A abertura dos portões está programada para às 19 horas e os ingressos já estão à venda com valores a partir de R$ 60.

Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) vão apresentar o projeto Paralamas Clássicos, que reúne os grandes hits da carreira da banda. No palco, estarão também os três músicos que acompanham a banda há décadas: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).

Alagados, O Beco, Perplexo, O Calibre, Meu Erro, Lanterna dos Afogados, Aonde Quer Que Eu Vá e Óculos estão garantidas no repertório de quase 40 anos de história de uma das bandas mais importantes e relevantes do rock nacional. Na carreira, os Paralamas lançaram 27 discos e colecionam shows históricos, no Brasil e no mundo.

Já Nando Reis retorna com o show Nando Hits, lançado em 2022 em comemoração aos 40 anos de estrada - a contar desde sua entrada nos Titãs, onde ficou até 2001. No palco, o Ruivão será acompanhado por Eduardo Schuler (bateria), Walter Villaça (guitarras), Felipe Cambraia (baixo) e Alex Veley (teclados). No repertório, All Star, Por Onde Andei, Pra Você Guardei o Amor, entre outros.

Serviço:

Shows: Nando Reis e Os Paralamas do Sucesso

Data: Sexta-feira, 27 de Janeiro de 2023

Horário: Abertura dos portões a partir das 19h / Encerramento às 00h.

Previsão de início dos shows: Os Paralamas do Sucesso (20h) e Nando Reis (22h)

Local: Goiânia Arena / Avenida Fued José Sebba, Jardim Goiás

Ingressos: De R$ 60 a R$ 220, nas opções de meia entrada

Mais informações: www.alphatickets.com.br

Classificação: 18 anos