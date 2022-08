Famosos lamentaram a morte de Jô Soares nas redes sociais. O humorista, apresentador e escritor estava internado desde julho no hospital Sírio Libanês e morreu na madrugada desta sexta-feira (5), aos 84 anos. O funeral será apenas para família e amigos próximos.

Ana Maria Braga, apresentadora

"Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz meu amigo."

Adriane Galisteu, apresentadora

"Meu Deus o mundo sem você... Meu amado amigo, diretor, conselheiro, vizinho que tristeza… você sempre foi cercado de amor e sempre será assim! Vou seguir te aplaudindo e através de suas obras aprendendo com você! Obrigada por tantas risadas, tantas conversas por todos os ensinamentos. Te amo eternamente!"

Pelé

"Jô era um grande amigo, inteligente, perspicaz, bem humorado e que adorava uma boa conversa. Acordo muito triste com a notícia de que essa grande estrela nos deixou. Apesar daquela famosa fala do filme, não, eu não sou Jô Soares. Mas como profundo admirador, eu adoraria ter sido."

Ana Carolina, cantora

"Dia triste. Jô inesquecível Jô que acompanhei desde pequena, com o genial Viva o gordo, mais tarde tive a honra de sentar no seu concorrido sofá e me divertir com esse ser humano tão especial, inteligente e afetuoso."

Toquinho, cantor

"Jô Soares, meu querido amigo, o Brasil chora sua falta. Morre muito de nós quando um amigo se vai. Conheci Jô quando ele trabalhava na produção do mítico Silveira Sampaio. Eu com 16 pra 17 anos e ele em torno de 24. Andei muito na garupa de sua Harley branca. Ele amava história em quadrinhos. Fiz um curso com ele. Muitas andanças, muitas histórias. Adeus, Jô. Fica em paz, meu amigo."

Bárbara Paz, atriz e diretora

"Obrigada por tudo Jô! Teus ensinamentos e tua risada ficam! Um homem inteligentíssimo engraçado humano! Vai fazer muitos falta! APLAUSOS E MUITAS RISADAS NO CÉU! Que lá vem história!!!"

Zélia Duncan, cantora

"O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!"

Thiaguinho, cantor

"Foi uma honra te conhecer, ser entrevistado, bater papo e sentir de perto toda essa genialidade e educação."

DJ Dennis

"Já acordamos com uma notícia dessa. Descanse em paz Jô Soares."

Patrícia Poeta, apresentadora

Amanheci com essa triste notícia. Difícil acreditar… Admirava demais o Jô. Ele fazia parte das nossas vidas…da vida de nossas famílias. Seu talento atravessou gerações. Era um profissional incrível: humorista, escritor, diretor, apresentador. Obrigada pelas risadas, Jô. Obrigada pelas conversas, pelas mensagens sempre muito generosas… Descanse em paz.

Goiás

Em Goiás, políticos também lamentaram a morte do humorista. No Twitter, o governador Ronaldo Caiado escreveu: "Perdemos hoje um dos maiores comunicadores e humoristas que esse país já viu. Jô Soares foi um gênio do nosso tempo e estará sempre presente em nossa memória. Aos familiares e amigos, os meus sinceros sentimentos."

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, também enviou sua mensagem: “Foram mais de 60 anos de uma carreira brilhante, revelando-se, no decorrer de décadas, o extraordinário talento artístico, ao interpretar personagens que marcaram gerações, e ao criar bordões que ganharam o domínio popular”.