Nasceram os gêmeos Mel e Bento, filhos da vencedora do campeã do MasterChef Brasil 2021 (Band), a atriz Isabella Scherer, 26, e do fotógrafo Rodrigo Calazans. Os familiares acompanharam o parto que aconteceu em uma maternidade em São Paulo, nesta segunda-feira (29).

O pai de Isabella, o medalhista olímpico de natação Fernand Scherer, 47, o Xuxa, postou um vídeos no stories do Instagram falando da felicidade de ser avô. "O mais novo vovô do Brasil. É o mais babão", disse Xuxa ainda no hospital

Em outro vídeo, o ex-nadador disse que não está dando conta de responder a tantas mensagens de carinho e amor pelo nascimento dos netos, mas que está lendo todas. "Eu passo aqui para agradecer já a todas as mensagens do Whatsapp e Instagram", disse. "Estamos todos muito felizes e eles com saúde que é isso que importa."

Dias antes do nascimento dos gêmeos, a atriz desabou em seu perfil no Instagram que estava com dificuldades para comer e dormir na reta final da gravidez. Ela contou que tinha muita vontade de comer, mas não conseguia matar a fome, ficava cheia logo e enjoada. Ela também sentia muito sono e não conseguia dormir.

Isabell brincou que Bento é um "bebê gigante" enquanto Mel é "normal". No dia 21 de agosto, ela compartilhou com os seguidores a frequência de contrações que já está sentindo às vésperas do parto. "Passei a madrugada acordada contando contração... Estava de 10 em 10 minutos... Umas doloridas... Mas passou. Aí, dormi até tarde depois", escreveu.

Em meados de junho, a campeã do reality culinário contou que, inicialmente, descobriu a gravidez em uma viagem para Nova York no começo ano, depois de se sentir enjoada por alguns dias e realizar quatro testes de gravidez. Ela e o pai dos bebês estão juntos há pouco mais de um ano.

