Nasi e Os Spoilers apresentam show de rock nostálgico em Goiânia

Uma noite de muito rock’n’-oll para os fãs que apreciam os clássicos do anos 1960. Isso é o que garante Nasi e Os Spoilers, que se reúnem nesta sexta-feira (25) com um projeto que promete resgatar um rock nostálgico em uma pegada sessentista. Ex-vocalista da banda Ira!, ícone dos anos 1980, Nasi se apresenta com os músicos Daniel Tessler (guitarra e voz), Gus...