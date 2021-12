Magazine 'Natal do Bem' oferece shows, teatro, filmes e jogos no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia Evento exibe cenas teatrais e músicas clássicas, interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses

Foi inaugurado na noite desta segunda-feira (6) pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e o Governo de Goiás, a campanha Natal do Bem 2021. O espaço, decorado e iluminado com casas em tamanho real, foi montado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Entre as atrações, está a Parada Natalina, com desfiles temáticos e participação de personagens fantasiados que interagem c...