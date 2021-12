Magazine Natal em família Gênero de sucesso no cinema, filmes de Natal ganham novas produções que já nascem candidatas a clássicos nas telas. Confira uma lista para assistir em casa

Tem coisa mais gostosa do que reunir a família para assistir a um filmezinho nessa época do ano? O costume é tão clássico que criou até mesmo um gênero na sétima arte: filmes de Natal. A lista é imensa e os campeões de reprises na telinha são Esqueceram de Mim (1990) e O Grinch (2000). Porém, este ano há novidades no cardápio para entrar no clima. Plataformas...