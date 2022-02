Magazine Nazismo: veja seis sugestões de leitura para lembrar e não repetir Diante da leviandade com que o tema nazismo tem sido tratado, com direito a apologias criminosas à ideologia responsável pelo genocídio judeu, é sempre bom recordar quais foram os horrores arquitetados por Hitler.

É Isto Um Homem (Primo Levi) Relato impressionante do autor italiano que passou cerca de um ano no complexo de campos de concentração de Auschwitz-Birkenau. É vista como uma das obras que melhor retratam as torturas e as execuções naqueles lugares da morte. Eichmann em Jerusalém (Hannah Arendt) Cobertura que a filósofa alemã fez para a revista The New...