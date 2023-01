A ministra da Cultura Margareth Menezes anunciou mais nomes que vão compor sua gestão na cerimônia de posse nesta segunda-feira (2). “Estávamos tristes, com medo de perseguidos e algumas vezes humilhados. Mas agora abrimos mais uma vez os olhos para esse encanto único que é o Brasil, nossa casa que estava sendo demolida de dentro para fora, a partir da sua alma, que é a cultura”, disse ela, no evento.

Entre os nomes anunciados, está o de Maria Marighella, neta do guerrilheiro Carlos Marighella, que vai comandar a Funarte (Fundação Nacional das Artes). Vereadora de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores, foi coordenadora de teatro na Fundação Cultural do Estado da Bahia e também da Funarte. Ela também dirigiu espaços culturais da Secretaria de Cultura da Bahia.

Além de João Jorge Rodrigues na Fundação Palmares e Márcio Tavares na Secretaria-Executiva, que já estavam confirmados, Margareth Menezes também anunciou outros nomes: Márcio Tavares fica na Secretaria-executiva, Roberta Martins em comitês de cultura, Fabiano Piúba em formação, livro e leitura, Zulu Araújo em cidadania e diversidade cultural, Henilton Menezes em fomento e economia da cultura, Joelma Gonzaga no audiovisual, Marcos Souza em direitos autorais e intelectuais e Marco Lucchesi na Biblioteca Nacional.

Quem é quem

Secretaria-Executiva: Márcio Tavares

Doutor em história da arte pela Universidade de Brasília e curador, é secretário nacional de Cultura do PT desde 2017 e coordenou a campanha de cultura de Lula.

Comitês de Cultura: Roberta Martins

Socióloga e educadora, é gestora de Cultura de Niterói desde 2013 e já foi coordenadora de estratégias e gestão das ações da diretoria de programas integrados do MinC.

Formação, Livro e Leitura: Fabiano Piúba

Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, já ocupou o cargo em gestão anterior e também foi secretário de Cultura do Ceará de 2016 a 2022.

Cidadania e Diversidade Cultural: Zulu Araújo

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA, é diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia. Foi diretor e presidente da Fundação Palmares.

Fomento e Economia da Cultura: Henilton Menezes

Jornalista e gestor cultural, foi secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura de 2010 a 2013.

Audiovisual: Joelma Gonzaga

Diretora de produção da Maria Farinha Filmes, também é membro do conselho da União Nacional de Produtores Executivos.

Direitos Autorais e Intelectuais: Marcos Souza

Mestre em Antropologia pela UnB e servidor do Ministério da Economia desde 2002, dirigiu o setor de direito autoral do MinC entre 2004 e 2016. Foi assessor da liderança do PT no Senado para a área da cultura.

Fundação Cultural Palmares: João Jorge Rodrigues

Advogado e mestre em Direito Público pela UnB, é um dos fundadores e presidente do bloco Olodum. Já foi diretor da Fundação Gregório de Matos, órgão cultural da Prefeitura de Salvador, e integrou o conselho da EBC.

Fundação Nacional de Artes: Maria Marighella

Atriz formada pela UFBA, é vereadora de Salvador pelo PT. Foi coordenadora de Teatro da Fundação Cultural da Bahia e da Funarte, além de diretora de Espaços Culturais da Secretaria de Cultura da Bahia.

Fundação Biblioteca Nacional: Marco Lucchesi

Professor titular de Literatura Comparada na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Atuou na Coordenação Geral de Pesquisa e Editoração da Biblioteca Nacional, responsável pela edição de catálogos e fac-símiles no período entre 2006 e 2011, e foi membro do Conselho Nacional de Política Cultural do MinC de 2015 a 2017.