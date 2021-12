Magazine “No Balaio” em clima de natal

Que tal um sábado com muitas curiosidades da nossa região? Talentos não faltam com uma boa dose de nostalgia. Momento para acompanhar as atrações do No Balaio deste sábado (18).A novela faz parte da essência do entretenimento brasileiro. Histórias reais ou fictícias são levadas diariamente a milhões de brasileiros por meio da TV ou streaming. Completando 70 anos de ...