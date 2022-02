Douglas Silva venceu a Prova do Anjo do BBB 22 (Globo), realizada na tarde deste sábado (26/2). Na dinâmica do Spotify, os participantes precisaram ficar girando apoiados em um smartphone de madeira por alguns segundos e, depois, procurar um card que correspondesse à playlist que tocava no momento.

Foram sorteados para participar da prova Tiago Abravanel, Natália, Pedro Scooby, Douglas Silva, Laís, Arthur Aguiar, Eliezer e Jade Picon. Em duplas, os participantes disputaram a prova em duelos. Quem encontrasse o card primeiro, passava para a próxima fase.

Os brothers ficaram com a testa apoiada no celular até o apresentador Tadeu Schmidt autorizar a partida e, então, tiveram que correr para uma piscina de bolinhas e procurar o card. Com muita tontura e, na maioria dos casos, tombos, os brothers encontraram cards correspondentes a playlists de festas, casamento, coração partido e até mesmo para acordar.

Chegaram à final, Laís e Douglas Silva. Os dois precisaram encarar três disputas para garantir o anjo. A médica ganhou a primeira e o ator a segunda e a terceira.

Douglas afirmou que estava com o pé lesionado e, por isso, precisou saltar até a piscina com apenas um pé. Durante sua disputa com Pedro Scooby, os dois precisaram refazer a prova três vezes.

Com a conquista, Douglas escolheu dar o Castigo do Monstro para Jessilane e Vinícius. Os dois foram castigados a se fantasiar como carros de som. Enquanto a música tocar, os dois pipocas devem circular por toda a casa para anunciar produtos e "conseguir clientes".