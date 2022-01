Naiara Azevedo esclareceu um ponto polêmico de sua biografia durante conversa com Jessilane e Natália no BBB 22 (Globo). A cantora falou sobre o encontro que teve com o presidente Jair Bolsonaro (atualmente no PL), que foi motivo de muitas críticas nas redes sociais e figurou entre as questões que haviam a colocado como provável vilã desta edição do reality.

A sertaneja afirmou que o evento, que contou com a participação de outros artistas e foi realizado em janeiro de 2021, não foi uma demonstração de apoio ao político. Ela disse que resolveu participar para cobrar apoio ao setor cultural durante a pandemia.

“Não fui a reunião, não fui a churrasco, almoço para fazer nada com governante”, contou. “Fui para ouvir e saber dos meus direitos. Eu como cidadã tenho direito de saber o que acontece e não julgar quem for, porque eu não tenho o direito de julgar ninguém. Você que é cidadão, tem que ir atrás do candidato.”

Naiara também disse que a participação foi motivada pela situação das pessoas que trabalhavam com ela. “As pessoas que dependem de mim, todo mundo me cobrando uma posição”, relatou.

A cantora, aliás, passou por maus bocados na primeira semana de programa. Uma das escolhidas pelo Anjo da semana, Rodrigo, para pagar o Castigo do Monstro, ela precisa se revezar com Eliezer em uma praça montada no jardim da casa, vestida de orelhão. No sábado (22/01), ela acabou chorando no quarto ao relatar exaustão. “Estou tentando descansar e a porta bate, a buzina toca, as pessoas conversam”, reclamou.

Antes, ela já havia relatado ao amigo Tiago Abravanel que tem se sentido rejeitada pelos demais participantes. A cantora chegou a pedir para conversar com o atendimento psicológico disponível na casa.

Na madrugada deste domingo (23/01), Naiara e médica Laís Caldas tiveram uma conversa durante a Festa Open House. A goiana relembrou a entrada da cantora na casa e confessou: “Não tive uma boa impressão”.

Apesar dos contratempos de Naiara, os fãs da sertaneja tiveram uma boa notícia no final da semana. O cantor sertanejo João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, usou as redes sociais para informar que a família autorizou o lançamento da música 50 Por Cento, gravada pela rainha da sofrência com a sister, e pediu desculpas.

João Gustavo havia criticado a artista por conta da notícia do lançamento da música feita em parceria com a irmã, o que contribuiu para o clima de #foranaiara na web. “Hoje, de cabeça fria, reconheço que fui duro nas palavras e por não ter compromisso com o erro, peço desculpa a Naiara e toda sua equipe. É a última vez que falo sobre o assunto”, disse o jovem, pondo fim à polêmica.