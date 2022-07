Do encontro entre as esquinas da Avenida Tocantins e da Rua 9 com a Rua 3, no Centro, já é possível sentir o cheiro de pizza que incendeia um dos pontos gastronômicos mais antigos da capital. É só seguir o aroma para dar de cara com a antiga fachada da Pizzaria Cento e Dez, que se glorifica em se autointitular como a casa de pizzas mais antiga da cidade. No Dia Mundial da Pizza, comemorado neste domingo (10), o convite é para sentar à mesa e cortar em pedaços histórias das pizzarias mais antigas de Goiânia.

“É sabor de afeto, saudosismo, de carinho por memórias de gerações que se sentaram nas mesmas mesas e degustaram das mesmas pizzas”, adianta Cássia de Lourdes Resende, 49, chef consultora e filha de Itamar Roberto, dono da Cento e Dez. Quando foi inaugurada, em 1966, Goiânia tinha outra cara: o Centro da cidade ainda era a maior vitrine de comércio, entretenimento e gastronomia de Goiânia e tudo se resumia ao traçado entre as principais ruas e avenidas da região, como a Av. Goiás e a Rua 3.

Há 56 anos que a Cento e Dez faz história por trás de massas, recheios e receitas de pizza que se tornaram tradicionais no paladar de muitos. Das clássicas portuguesa, calabresa e à moda, passando para as inventivas, como a califórnia e a filé ao molho madeira, a pizzaria acabou incorporando outros sabores acrescentados no menu. Atualmente, há mais de 60 opções no cardápio.

“Tentamos sempre modernizar, trazer novos produtos, recheios, temperos e paladares para as pizzas, mas sem deixar de lado o clássico, que é nosso grande diferencial. Quem vem até aqui deseja comer aquela pizza que martela na memória”, explica Cássia, que passou toda a infância entre a cozinha e o saguão da pizzaria. Ela recorda com carinho das lembranças de quando ficava tardes e noites no local com o pai. “Todo mundo diz, entre familiares e os funcionários, que minha mamadeira era de pizza”, brinca.

Antes de ser a Cento e Dez, o ponto onde está localizada a pizzaria dava lugar a uma uisqueria, que servia pizza como acompanhamento. O nome veio dos números do lote, que, no passado, eram 110. Hoje, já são 1.000. O local pode ter se transformado dos anos 1960 para cá: o famoso piano de cauda que decorava e trazia música ao ambiente já não existe mais. Um elevador foi instalado próximo à escadaria para criar acessibilidade ao segundo piso. Apesar das mudanças, quem adentra ao local consegue se sentir em uma Goiania de um passado de antigamente. “É uma relíquia do Centro que precisa ser preservada”, destaca Cássia.

Imersão

Muito próximo dali, na Av. Tocantins, está localizada a Scarolla Pizzaria, que também guarda o título de uma das pizzarias mais antigas da cidade. A casa de pizzas nasceu em 1977 a partir da ideia do dentista Valdir Borges, que ouviu em seu consultório odontológico sobre a venda do ponto em uma das avenidas mais importantes da cidade. Mais de quatro décadas depois e a Scarolla segue com um extenso cardápio: são mais de 40 pizzas que dão água na boca.

“Fazemos questão de manter uma pizza bem recheada, sempre tentando não ir no modismo ou copiar as pizzarias de São Paulo. O nosso foco é a tradição”, explica a empreendedora Mirele Caixeta Borges, filha de Valdir. Em uma localização privilegiada, ao lado do Teatro Goiânia, do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, da Vila Cultural Cora Coralina, Beco da Codorna e da Rua do Lazer, a Scarolla é um dos pontos obrigatórios de quem quer fazer uma imersão gastronômica pelo Centro. “Inauguramos o serviço de delivery da capital em 1985”, diz.

Além das pizzas, o local ainda serve a tradicional lasanha e parmegiana, que também são carros-chefes do espaço. Mirele e a Scarolla têm a mesma idade: ambas completaram 45 anos em 2022. “Nossas histórias se encontram. Temos uma clientela de 40 anos, de senhores e senhoras que namoravam ali e hoje já têm netos, que noivaram, que fizeram aniversário. No fim, são as memórias que importam”, reitera.



Joia do Centro

Sentar em uma das banquetas fixas do balcão e ver a pizza sair quentinha do forno em um ambiente que remete aos anos 1970 é uma viagem ao tempo que a Pizzaria e Pastelaria China convida aos que adentram ao espaço. Discreta relíquia no coração do Centro, o estabelecimento mantém seu sabor há quase 50 anos na Rua 6, entre a Rua 3 e a Av. Anhanguera. Em ambiente de lanchonete, o local revisita o passado da Goiania antiga com azulejos estampados e um cardápio coletivo em mural pregado no centro da parede. Tudo parece ter saído de um filme de época.

Por trás do balcão da Pizzaria China está seu Luzmar Andrade, que trabalha há mais de 30 anos no local. Adquiriu o estabelecimento depois que o antigo dono, um autêntico chines - daí o nome - resolveu vender o ponto. Por lá há apenas três tipos de pizza: mussarela, calabresa e presunto em tamanhos brotinho, médio e grande. Existe uma infinidade de salgados no cardápio, como coxinhas e esfihas. A dica é sentar no banquinho fixo, se deliciar com um pedaço de pizza e adentrar a um túnel do tempo.



Tamanho família

Pizzaria Cento e Dez

Rua 3, 1000, Centro

Aberta de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h e 18h às 23h. Aos finais de semana e feriado de 11h das 14h30 e 18h às 23h30.

Informações: 32121827 ou @pizzariacentoedez

Scarolla Pizzaria

Av. Tocantins, 498, Centro

Segunda a sexta-feira, das 18h às 23h10. Aos finais de semana das 11h às 14h e 18h às 23h30.

Informações: 32233200 ou @scarollacentro



Pizzaria China

Rua 7, 348, Centro

De segunda-feira a domingo, das 7h às 21h30.

Informações: 32251004