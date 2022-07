Título que a capital goiana carrega desde os anos 1990, a Goiânia Rock City já faz parte do roteiro de cidades brasileiras com festivais efervescentes de música, celeiro de bandas independentes e centro de produção de discos e singles em estúdios. No Dia Mundial do Rock, comemorado nesta quarta-feira (13), confira alguns motivos que fazem Goiania ser, de fato, uma cidade que vai muito além das duplas sertanejas.



1. Rock sempre!

Mesmo quando não há grandes festivais ou eventos ligados ao rock, não existe uma semana sequer que não haja algum show de rock acontecendo por Goiânia. Nesta semana, quando se comemora o Dia Mundial do Rock, diversas bandas goianas se apresentam na cidade: nesta quarta-feira (13), por exemplo, a banda Shotgun Wives se apresenta no Bolshoi Pub em tributo aos grandes grupos roqueiros mundiais. Já no final de semana, as bandas Black Drawing Chalks, Rollin' Chamas, Hellbenders, Furta Flor, Joe Silhueta e Jadsa tocam no Shiva Alt Bar em comemoração aos 7 anos do local. Na sexta-feira (15), os goianos da Dezert Horse, Lâmpada Mágica e Pink Opala embalam o Tropix Cultura Viva.



2. Explosões e continuidade de festivais

Quem já não bateu cabeça alguma vez em algum dos inúmeros festivais que Goiânia oferece durante todo o ano? Em edições que já passaram dos 20 anos, eventos como o Goiânia Noise - o mais antigo em continuidade -, Festival Bananada e Vaca Amarela criam intercâmbios musicais e fazem com que pessoas de todo o País aportem na capital goiana para assistirem a shows energéticos em diversos palcos da cidade. Neste sábado (16), inclusive, o Vaca Amarela faz uma festa de lançamento de sua 21a edição no Centro Cultural Martim Cererê, com uma seletiva de novas bandas e artistas convidados.



3. Celeiro de bandas independentes

MQN, Boogarins, Black Drawing Chalks, Rural Killers, Overfuzz, Hellbenders, Mugo, Two Wolves, Kamura, Carne Doce, Lobinho e os 3 Porcão, The Galo Power, Bad Distortion, Mechanics, The Rockefellers, Aurora Rules, Cambriana, Violins, Ressonância Mórfica, Woolloongabbas, Johnny Suxx e por aí vai. Incontáveis bandas de rock que pipocam em Goiânia acabam saindo das fronteiras goianas e vão parar em festivais, casas de shows e palcos de cidades brasileiras e de outros países. Revisto por produtores e jornalistas como "um celeiro de bandas independentes", a capital goiana projeta uma ode ao rock clássico e suas ramificações, como o pop rock, o metal, punk, stoner e o harcore.



4. O Templo do Rock, sir Martim Cererê

Ele foi criado como incubador para companhia de teatro e investigação cênica, passou por projetos de música eletrônica, cinema, dança contemporânea e drags queens, mas o Centro Cultural Martim Cererê é, antes de mais nada, o templo do rock goiano. Espaço público sob tutela da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) e localizado no Setor Sul, já passaram pelos palcos Pyguá e Yguá grandes nomes da música brasileira, além de serem os portões de entrada para novíssimas bandas que até então nunca tiveram a oportunidade de se apresentar para grandes públicos.



5. Economia que gira

Músicos, técnicos, cenógrafos, diretores de palco, produtores, jornalistas, assessores, artistas visuais, designers, fotógrafos, cantores e incontáveis profissionais criam uma rede que gira renda e economia. Nos estúdios de gravação, nos festivais de música, bandas em turnês, toda uma geração de renda proveniente da produção cultural faz o dinheiro circular e cultiva uma cadeia no engendramento da economia criativa.



