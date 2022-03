O Oscar 2022 consagrou o longa No Ritmo do Coração, como o grande vencedor da noite. A obra, dirigida por Siân Heder, desbancou Ataque dos Cães (Netflix) e conquistou o prêmio mais importante da cerimônia, o de Melhor Filme. A trama conta a história de Ruby Rossi, que faz parte de uma família com deficiência auditiva que comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos Estados Unidos. O título levou ainda os prêmios de Ator Coadjuvante para Troy Kotsur – o primeiro surdo a vencer na categoria – e de Roteiro Adaptado.



A vitória de No Ritmo do Coração ganhou força nas últimas semanas em Hollywood depois que o longa venceu os principais prêmios da temporada, o do Sindicato de Atores (SAG) e o de Produtores (PGA). Nos últimos 30 anos do Oscar, os escolhidos das duas instituições coincidiram 20 vezes. A trama, refilmagem da comédia francesa A Família Beliér (2014), ganhou o Festival de Sundance e foi vendido por US$ 25 milhões à Apple, que o disponibilizou na sua plataforma. No Brasil, o longa está no catálogo da Amazon Prime Video.



Já o sombrio faroeste Ataque dos Cães, que liderava a festa com 12 indicações e parecia ser o grande favorito ao Oscar, venceu somente em uma. A única estatueta foi conquistada de melhor direção para a neozelandesa Jane Campion, que tinha sido indicada ao mesmo posto em 1994 por O Piano. Ela se tornou apenas a terceira mulher a ganhar o troféu nesta categoria. Antes, em 2010, Kathryn Bigelow venceu com o drama passado no conflito do Iraque, Guerra ao Terror, e em 2021, a jovem chinesa Chloé Zhao levou por Nomadland.



O recordista de troféus da noite foi o romance de ficção científica Duna, do diretor Denis Villeneuve e protagonizado por Timothée Chalamet (Me Chame Pelo Seu Nome) e Zendaya (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa). O longa, uma adaptação para o cinema do livro clássico escrito por Frank Herbert em 1965, venceu em seis categorias, todas técnicas: melhor design de produção, melhor edição, melhor trilha sonora, melhor som, melhor fotografia e efeitos visuais.



Will Smith

O ator Will Smith fez história ao vencer o prêmio de Melhor Ator pelo filme King Richard: Criando Campeãs, em que ele interpreta o pai das tenistas Venus e Serena Williams. É o primeiro Oscar da carreira do artista, que foi indicado em outras duas oportunidades. A última foi em 2007, pelo papel de Chris Gardner, em À Procura da Felicidade, quando ele perdeu para Forest Whitaker, em O Último Rei da Escócia. Antes disso, ele disputou em 2002 quando deu vida ao boxeador Muhammad Ali, no longa Ali, e foi derrotado por Denzel Washington, pela atuação em Dia de Treinamento.



O ator agradeceu o prêmio muito emocionado. "Richard Williams era um defensor feroz de sua família", disse em seu discurso. "Estou recebendo um chamado na vida para amar pessoas, e proteger pessoas. E poder ser um rio para meu povo." “Eu sei que para fazer o que fazemos, você tem que aceitar abusos e aceitar as pessoas falarem sobre você. Nesse negócio, tem pessoas que te humilham e você tem que fingir que está tudo bem”, completou Will Smith.



O protagonista de King Richard: Criando Campeãs também foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Durante a apresentação da categoria de Melhor Documentário, o humorista Chris Rock fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith estar careca. Ela perdeu os cabelos por conta da alopecia e assumiu o visual. Will Smith subiu ao palco e deu um soco no rosto de Chris. “Não fale nada sobre minha mulher” e “Tire o nome da minha mulher da sua boca”, disse o vencedor do Oscar de Melhor Ator.



Confira os vencedores

MELHOR FILME

Belfast

No Ritmo do Coração (vencedor)

Não Olhe Para Cima

Drive My Car

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Licorice Pizza

O Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

MELHOR DIREÇÃO

Kenneth Branagh, por Belfast

Ryûsuke Hamaguchi, por Drive My Car

Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza

Jane Campion, por Ataque dos Cães (vencedora)

Steven Spielberg, por Amor, Sublime Amor

MELHOR ATOR

Javier Bardem, por Apresentando os Ricardos

Benedict Cumberbatch, por Ataque dos Cães

Andrew Garfield, por Tick, Tick... Boom!

Will Smith, por King Richard: Criando Campeãs (vencedor)

Denzel Washington, por A Tragédia de Macbeth

MELHOR ATRIZ

Jessica Chastain, por Os Olhos de Tammy Faye (vencedora)

Olivia Colman, por A Filha Perdida

Penélope Cruz, por Mães Paralelas

Nicole Kidman, por Apresentando os Ricardos

Kristen Stewart, por Spencer

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Ciarán Hinds, por Belfast

Troy Kotsur, por No Ritmo do Coração (vencedor)

Jesse Plemons, por Ataque dos Cães

J.K. Simmons, por Apresentando os Ricardos

Kodi Smit-McPhee, por Ataque dos Cães

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Jessie Buckley, em A Filha Perdida

Ariana DeBose, em Amor, Sublime Amor (vencedora)

Judi Dench, em Belfast

Kirsten Dunst, em Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis, por King Richard: Criando Campeãs

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Kenneth Branagh, por Belfast (vencedor)

Adam McKay, por Não Olhe Para Cima

Zach Baylin, por King Richard: Criando Campeãs

Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza

Eskil Vogt & Joachim Trier, por A Pior Pessoa do Mundo

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Siân Heder, por No Ritmo do Coração (vencedor)

Ryûsuke Hamaguchi & Takamasa Oe, por Drive My Car

Jon Spaiths, Denis Villeneuve & Eric Roth, por Duna

Maggie Gyllenhaal, por A Filha Perdida

Jane Campion, por Ataque dos Cães

MELHOR FOTOGRAFIA

Greig Fraser, por Duna (vencedor)

Dan Lautsen, por O Beco do Pesadelo

Ari Wegner, por Ataque dos Cães

Bruno Delbonnel, por A Tragédia de Macbeth

Janusz Kominski, por Amor, Sublime Amor

MELHOR TRILHA SONORA

Nicholas Britell, por Não Olhe Para Cima

Hans Zimmer, por Duna (vencedor)

Germaine Franco, por Encanto

Alberto Iglesias, por Mães Paralelas

Jonny Greenwood, por Ataque dos Cães

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

"Be Alive" (King Richard: Criando Campeãs)

"Dos Oruguitas" (Encanto)

"Down to Joy" (Belfast)

"No Time to Die" (007 - Sem Tempo Para Morrer) (vencedor)

"Somehow You Do" (Four Good Days)

MELHOR EDIÇÃO

Hank Corwin, por Não Olhe Para Cima

Joe Walker, por Duna (vencedor)

Pamela Martin, por King Richard: Criando Campeãs

Peter Sciberras, por Ataque dos Cães

Myron Kerstein & Andrew Weisblum, por Tick, Tick... Boom!

MELHOR FIGURINO

Jenny Beavan, por Cruella (vencedor)

Massimo Cantini Parrini & Jacqueline Durran, por Cyrano

Jacqueline West & Robert Morgan, por Duna

Luis Sequeira, por O Beco do Pesadelo

Paul Tazewell, por Amor, Sublime Amor

MELHOR CABELO & MAQUIAGEM

Um Príncipe em Nova York 2

Cruella

Duna

Os Olhos de Tammy Faye (vencedor)

Casa Gucci

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Patrick Vermette, por Duna (vencedor)

Tamara Deverell, por O Beco do Pesadelo

Grant Major, por Ataque dos Cães

Stefan Decbant, por A Tragédia de Macbeth

Adam Stockhausen, por Amor, Sublime Amor

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Drive My Car (Japão) (vencedor)

Flee (Dinamarca)

A Mão de Deus (Itália)

Lunana: A Yak in the Classroom (Butão)

A Pior Pessoa do Mundo (Noruega)

MELHOR DOCUMENTÁRIO EM LONGA-METRAGEM

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (vencedor)

Writing with Fire

MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA METRAGEM

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball (vencedor)

Three Songs for Ben Azir

When We Were Bullies

MELHOR ANIMAÇÃO EM LONGA METRAGEM

Encanto (vencedor)

Flee

Luca

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Raya e o Último Dragão

MELHOR ANIMAÇÃO EM CURTA METRAGEM

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper (vencedor)

MELHOR CURTA METRAGEM EM LIVE-ACTION

Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

The Long Goodbye (vencedor)

On My Mind

Please Hold

MELHOR SOM

Belfast

Duna (vencedor)

007 - Sem Tempo Para Morrer

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Duna (vencedor)

Free Guy: Assumindo o Controle

007 - Sem Tempo Para Morrer

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa