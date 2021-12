Magazine No show que marcou o retorno aos palcos, Simone e Simaria receberam famosos e revelaram música nova As irmãs também homenagearam a cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro, vítima de um acidente aéreo

A dupla Simone e Simaria retornou aos palcos no último fim de semana. O primeiro show das artistas desde o início da pandemia de Covid-19 foi realizado em uma casa de shows de São Paulo e contou com a presença de famosos, como GKay, Rico Melquiades, Bill Araújo, Thelminha e Erika Schneider e os influencers Lucas Quedez e Alváro. No palco, os convidados mostraram junto ...