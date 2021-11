Magazine Noite do concerto “Despertando Talentos” acontecerá no Teatro Goiânia Orquestra Infantil Mozart e Orquestra Sinfônica Juvenil Pedro Ludovico Teixeira se unem em apresentação gratuita nesta quarta para toda a comunidade

Mais de 80 alunos da Escola do Futuro em Artes Basileu França se apresentam no Teatro Goiânia com entrada gratuita. O concerto Despertando Talentos será realizado nesta quarta-feira (17), às 20 horas. Para garantir, o ingresso basta entrar no site linktr.ee/basileufranca. A plateia estará reduzida a 60% da ocupação do teatro. Todos os presentes deverão seguir os...