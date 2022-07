Uma noiva viralizou na internet após revelar a gravidez - que escondeu por cinco meses - durante seu casamento, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Ingrid Martins, de 27 anos, e seu agora marido, Welton Ivan Machado, também descobriram o sexo da filha na festa, depois da cerimônia. O vídeo foi publicado pela irmã da noiva, Stefany Martins, e já conta com mais de 700 mil visualizações.

Ao Popular, Ingrid contou que toda a família já esperava um filho do casal, mas, por conta da pandemia de Covid-19, o casamento, que seria realizado em novembro de 2020, precisou ser adiado duas vezes. Quando, finalmente, marcaram a nova data, em julho deste ano, a noiva descobriu a gravidez.

“Eu queria fazer uma surpresa, e, por isso decidi esconder de todo mundo. As únicas pessoas que sabiam eram meu noivo, minha cunhada – que foi quem organizou o chá revelação – e algumas pessoas da clínica veterinária onde faço estágio, já que não podia acompanhar alguns procedimentos”.

Ingrid revelou ainda que não foi nada fácil esconder a gestação. Segundo ela, foi preciso inventar um problema no fígado para justificar o fato de não ingerir mais bebidas alcoólicas, os enjoos e até mesmo o surgimento da barriga. Ela lembra que antes do casamento, passou o dia com as madrinhas, e que foi muito difícil esconder a barriga. “Esse dia em específico foi o mais complicado para mim, porque esconder a barriga de 23 mulheres é muito difícil”.

Nos demais dias, quando passava mal, Ingrid reafirmava a doença no fígado e, para não levantar nenhuma suspeita, não comprou nada do enxoval do bebê até a revelação para a família. “Tinha medo de alguém vir aqui em casa e ver alguma roupinha ou sapatinho”, lembra.

Emoção

Ao fim da cerimônia, a irmã mais nova de Ingrid entrou com lembrancinhas para entregar aos seus pais e futuros avós. Os pais do noivo já têm netos, já para os pais da noiva foi uma novidade. “Os meus pais e avós ficaram mais emocionados ainda com a história, pois serão avós e bisavós pela primeira vez”.

Vídeo

No vídeo publicado em uma rede social, a irmã de Ingrid escreveu: “E minha irmã que escondeu da família inteira uma gravidez por 5 meses dizendo que não bebia porque estava com problema no fígado, aí a belíssima casou, revelou a gravidez na igreja e meteu logo um chá revelação na festa do casamento”.

A noiva diz que não esperava tamanha proporção para a história. Nos comentários, várias pessoas felicitaram o casal e ressaltaram a criatividade da noiva em já revelar a gravidez e o sexo do bebê de uma só vez. Outros comentaram o fato de o casal, principalmente a noiva, conseguir esconder a gravidez de pessoas próximas por tanto tempo.

