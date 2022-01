Magazine Nos Tempos do Imperador entra na reta final com muita emoção Mariana Ximenes revela susto no final da sua personagem Luísa. Além de toda a expectativa para o final de Nos Tempos do Imperador, a atriz estreou nova função nesta sexta-feira (28)

A uma semana do fim de Nos Tempos do Imperador (Globo), Mariana Ximenes, 40, intérprete de Luísa, a condessa de Barral, avisa que os capítulos finais serão marcados por fortes emoções. “Vai ser babado”, afirma ela, em entrevista ao site F5. A atriz adianta que a sua personagem terá um grande susto com o filho, Dominique (Guilherme Cabral). “Será uma angús...