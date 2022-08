Magazine Nova corrida pelo trono estreia neste domingo A Casa do Dragão, série que se passa 200 anos dos acontecimentos de Game of Thrones, estreia o primeiro capítulo neste domingo na plataforma HBO Max

Traição, sangue e dragões. A espera acabou. A guerra pelo Trono de Ferro está de volta. Dessa vez, a disputa não será entre diversos grupos dos Sete Reinos de Westeros, mas dentro da família Targaryen, que está no comando do universo de fantasia da trama de A Casa do Dragão (House of the Dragon). A produção, ambientada 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, e...