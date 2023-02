Magazine Nova novela das 6 conta a história de um menino que sonha em conhecer sua mãe Escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, Amor Perfeito é a próxima novela das seis da Globo. A trama tem previsão de estreia em março

É por meio do pequeno Marcelino (Levi Asaf) e sua busca pela mãe, que o público mergulhará em Amor Perfeito, próxima novela das seis da TV Globo, prevista para estrear em março, no lugar de Mar do Sertão. Criada e escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, com direção artística de André Câmara, a obra é escrita com Elísio Lopes Jr., com a colaboração de Dora Cast...