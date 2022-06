A próxima novela original do Globoplay, Todas as Flores, já está em produção e teve seu primeiro workshop nos últimos dias. Autor responsável por diversos sucessos na dramaturgia, como Avenida Brasil e A Favorita, João Emanuel Carneiro volta a investir em um enredo com personagens dúbios, ganchos enigmáticos, luta de classes, injustiça social, entre outros temas inéditos em suas obras, como deficiência visual, tráfico humano e trabalho análogo à escravidão. Os universos da perfumaria, da moda e do samba também estarão presentes na trama, que conta com uma narrativa ousada e ágil. A direção artística é de Carlos Araujo, que também assinou as obras Éramos Seis e Os Dias Eram Assim.

Todas as Flores é um conto de fadas moderno, um thriller contemporâneo regado por histórias de amor, vingança e redenção. Maíra (Sophie Charlotte) foi criada pelo pai em Pirenópolis, em Goiás, acreditando que a mãe tivesse morrido. Uma mentira que seu pai contou para proteger a filha do desprezo da mãe, que a rejeitou quando soube que a filha nasceu com uma deficiência. Muitos anos depois, Maíra se depara com uma desconhecida a sua porta. É Zoé (Regina Casé), sua mãe. Sem revelar sua verdadeira intenção, Zoé reaparece pedindo perdão à filha por tê-la abandonado.

Como em um sonho que se transforma em pesadelo, Maíra vivencia as mais fortes emoções de sua vida. No mesmo dia em que descobre que sua mãe está viva, seu pai morre. Sem desconfiar de nada, Maíra embarca para o Rio de Janeiro, onde será usada pela mãe para garantir a sobrevivência de sua irmã caçula, Vanessa (Letícia Colin). E o que seria um recomeço feliz ao lado da sua família se transforma em uma longa e perigosa jornada para Maíra.

Como uma de suas principais temáticas, Todas as Flores traz novas perspectivas sobre a deficiência visual para dentro e fora das telas. Na trama, há personagens como a protagonista Maíra (Sophie Charlotte) e seus amigos Gabriela e Márcio, com deficiências visuais, que terão suas diferentes histórias reveladas ao público. E por trás das câmeras, profissionais cegos ou com baixa visão, como a bailarina e preparadora Moira Braga; a psicóloga e educadora Camila Alves; a assistente de direção Nathália Santos; e o operador de áudio Marcelo Edward enriquecem o trabalho com suas expertises profissionais e bagagens pessoais.

Na última semana, parte do time se reuniu para um workshop sobre pessoas com deficiência nos Estúdios Globo, ministrado pelo consultor Guilherme Bara. Além da equipe da novela, o elenco esteve presente, Regina Casé, Sophie Charlotte, Letícia Colin, Humberto Carrão, Caio Castro, Mumuzinho, entre outros. Guilherme esclareceu termos específicos sobre o tema, as diferenças entre cegueira e baixa visão, falou sobre processo de aceitação, inclusão e reiterou que deficiência não é incapacidade. Na sequência, três profissionais que fazem parte da novela – Nathália, Marcelo e Moira - foram ao palco para compartilhar suas próprias experiências, abrindo uma roda de conversa com todo o time. Além desses profissionais, a trama contará com atores cegos no núcleo de Maíra e ainda com a participação de um cão guia. Todas as Flores contará com a tecnologia de audiodescrição e vai oferecer a novela com e sem o recurso, no Globoplay.

Com valor de produção equivalente ao de uma novela das nove, a obra será lançada de forma inédita: dividida em duas partes. A primeira de outubro a dezembro de 2022 e a segunda, de abril a junho de 2023. E terá liberação de capítulos em blocos semanais, possibilitando ao público assistir quando e onde quiser. Todas as Flores é a segunda novela original do Globoplay; a primeira, Verdades Secretas 2, foi o conteúdo mais consumido da plataforma em 2021.

Todas as Flores, novela original Globoplay, é criada e escrita por João Emanuel Carneiro com direção artística de Carlos Araujo. A obra é escrita com Vincent Villari, Eliane Garcia e Daisy Chaves. A direção geral é de André Câmara com direção de Antônio Pilar, Carla Bohler, Fellipe Barbosa, Guilherme Azevedo e Oscar Francisco. A produção é de Betina Paulon e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim. A obra conta em seu elenco com Sophie Charlotte, Regina Casé, Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Fabio Assunção, Caio Castro, Thalita Carauta, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes, Naruna Costa, entre outros.