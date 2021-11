Magazine Nova série da Netflix é ambientada em Goiás ao som de sertanejo e sofrência Netflix deve anunciar hoje a série 'Só Se For por Amor', que tem o sertanejo como inspiração. A produção está prevista para 2022

Sob trilha sonora sertaneja, em especial a sofrência da cantora Marília Mendonça, Goiás será pano de fundo para uma nova série. Só Se For por Amor, produção que está em fase final de gravação da Netflix, será anunciada oficialmente hoje no catálogo da plataforma, com previsão de estreia para 2022. O elenco traz nomes como Lucy Alves, Filipe Bragança e a cantora Agne...