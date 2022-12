“Uma viagem no tempo.” É dessa forma que o jornalista Rodrigo Alvarez define Os Caminhos de Jesus, nova docussérie original Globoplay, já disponível na plataforma de streaming. Com seis episódios no total, publicados dois a cada sexta-feira, a obra foi fundamentada na extensa pesquisa e investigação de Rodrigo para o seu best-seller Jesus, o Homem mais Amado da História, e traz elementos novos e surpreendentes. Na trama, o jornalista Rodrigo, também codiretor e roteirista da obra audiovisual do streaming, desembarca no Oriente Médio para acompanhar os caminhos percorridos por Jesus – desde a saída da Galileia para ser batizado no Rio Jordão até a crucificação em Jerusalém. A conexão entre passado e presente é uma das grandes características da docussérie, que também aborda aspectos pouco conhecidos sobre a vida do pregador nazareno que, tempos depois, mudou o mundo e veio a tornar-se o homem mais amado da história. “Com muita descoberta e fatos curiosos, é uma série documental baseada em reportagens investigativas e uma extensa pesquisa, com um tom literário que garante leveza poética à obra”, comenta Rodrigo Alvarez. Para a construção do original, a equipe percorreu três continentes a fim de compreender e se aprofundar na história do messias para além dos evangelhos sagrados, mergulhando nos textos gnósticos de Nag Hammadi, no Egito, encontrados no deserto após a segunda metade do século 20, e nos famosos Manuscritos do Mar Morto, encontrados em Israel, também no século passado. Entrevistas com os principais especialistas em estudos canônicos, como a arqueóloga Leore Grosman, ajudam a contextualizar a época em que Jesus viveu, mostrando que nos primeiros anos do cristianismo, chamado de cristianismo primitivo, o culto a Jesus era muito rico e complexo, lançando um olhar profundo ecumênico e acadêmico sobre a história, desvinculado de uma abordagem religiosa. Com produção do Globoplay, o original Os Caminhos de Jesus é uma docussérie coproduzida pela Boutique Filmes, com produção executiva de Gustavo Mello, Adriana Gaspar e Thais Morresi, direção e roteiro de Daniel Billio e codireção e roteiro de Rodrigo Alvarez.



Do que trata a série documental?

Refizemos os caminhos de Jesus desde a sua saída da Galileia, para ser batizado por João Batista no Rio Jordão, até o momento de sua crucificação em Jerusalém. No que diz respeito à fé cristã, a história é conhecida, mas atualmente temos muitas fontes de conhecimento sobre Jesus que ficaram ocultas por mais de mil anos, que só foram encontradas recentemente e só agora estão sendo interpretadas. E a série usa de todo o conhecimento que temos disponível para chegar o mais próximo possível do Jesus que caminhou por nosso planeta 2 mil anos atrás.

Quais os principais desafios do projeto?

O maior desafio foi filmar em lugares tão quentes e de difícil acesso, com uma equipe que, numa série desse porte, é grande.

O que o público pode esperar da série?

É uma forma de entender Jesus com mais clareza e detalhes para além dos evangelhos sagrados. Acredito que vai emocionar os cristãos, mas também que será interessantíssima para os não religiosos ou seguidores de outras religiões.