Magazine Nova temporada do Profissão Repórter estreia nesta terça-feira (15) Agora mais cedo, o programa mostra em seu primeiro episódio o resgate das vítimas no município de Franco da Rocha, em São Paulo, após um deslizamento de terra ocorrido no dia 30 de janeiro

A partir desta terça-feira (15), o Profissão Repórter está de volta em uma nova temporada, com repórteres recém-chegados à equipe e o já habitual pé na estrada pelo Brasil e pelo mundo para mostrar todos os lados de uma notícia, trazida por contadores de histórias reais. Um novo ciclo que se inicia, com reportagens especiais trazendo a realidade do País, acompanhadas...