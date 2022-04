Mais fotografias do grave acidente que envolveu o ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, na noite da última quinta-feira (31), em São Paulo, foram divulgadas. A frente do veículo ficou completamente destruída. Em uma delas ainda é possível ver Rodrigo entre as ferragens.

O gerente comercial estava no banco de trás do veículo e não estaria usando cinto de segurança quando o acidente aconteceu. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-brother, que informou que Mussi foi internado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele sofreu traumatismo craniano e fraturas pelo corpo.

O boletim médico deste sábado (2) mostra que o estado de saúde de Rodrigo é considerado estável e que ele está progredindo em sua recuperação. “Ainda sedado, mas o processo de extubação normalmente é lento. As próximas horas são primordiais, delicadas e de observação.”

Rodrigo estava em um carro por aplicativo que se chocou com um caminhão na madrugada da última quinta, na Marginal Pinheiros. À polícia, o motorista de aplicativo relatou que dormiu ao volante pouco antes do acidente. Ele foi autuado por lesão.