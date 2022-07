Os fãs de séries de investigação policial têm bons motivos para comemorar: as novas temporadas da franquia de Dick Wolf, FBI, já chegaram ao Globoplay prometem fortes emoções. A equipe de agentes do maior escritório do FBI em Nova York está de volta para a quarta temporada da série base, FBI. O drama policial mostra o trabalho da equipe supervisionada por Dana Mosier (Sela Ward), da qual os agentes especiais Maggie Bell (Missy Peregrym) e Omar Adom “OA” Zidan (Zeeko Zaki) fazem parte. A trama traz a luta contra o terrorismo, o crime organizado e a contrainteligência.

Em sua terceira temporada, FBI: Os Mais Procurados retoma as estratégias emocionantes do agente Jess La Croix (Julian McMahon) e de sua equipe para rastrear e capturar os criminosos mais procurados do Bureau. Ao longo da temporada, uma mudança na equipe promete mexer com os ânimos do público.

Para completar a maratona, o lançamento da nova produção de Dick Wolf, FBI: Internacional, chega para conquistar os corações dos fãs da franquia. A série acompanha as missões de uma divisão internacional do FBI sediada em Budapeste. Liderada pelo agente Scott Forrester (Luke Kleintank), sua equipe viaja pelo mundo para rastrear e neutralizar ameaças contra os interesses americanos.

Crossovers FBI

Para a surpresa dos fãs da série, o lançamento das quarta e terceira temporadas de FBI e FBI: Os Procurados, respectivamente, e a estreia de Internacional iniciam um grande crossover entre as três tramas.

A primeira conexão acontece logo no primeiro episódio da série base. Os mistérios envolvendo um homicídio de uma jovem trazem a campo as investigações minuciosas da equipe do agente Jess La Croix, do FBI: Os Mais Procurados, que trabalha tentando aproximação com o suspeito.

Já o outro cruzamento entre as séries se dá quando a morte da jovem, retratada no primeiro episódio da nova temporada de FBI, envolve outro homicídio e um desaparecimento, além de constantes crimes de prostituição. Quando o principal suspeito está na mira dos agentes da FBI: Os Mais Procurados, ele foge para a Croácia, sendo, então, necessário o reforço da equipe Internacional.