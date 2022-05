Coragem para mudar. Para fugir da zona de conforto e enfrentar os mais diversos contratempos. Para lutar, persistir e encarar os próprios medos. Coragem é coração em ação. Na próxima novela das sete, Cara e Coragem, que estreia nesta segunda-feira (3), na Gobo, o resgate de uma fórmula secreta e uma morte inesperada entrelaçam os destinos dos dublês Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), da empresária Clarice Gusmão (Taís Araujo) e do instrutor de Parkour Ítalo (Paulo Lessa). E, ao longo desta jornada, será preciso muita coragem para superar obstáculos e desvendar os mistérios que estão por vir.

“O universo da novela é o dos dublês, mas a temática é a da coragem em todos os campos das nossas vidas. Desde a micro coragem, como romper uma relação na sua vida particular, a coragem para mudar de emprego; até a macro coragem que é fazer do risco a sua profissão, no caso dos dublês”, conceitua a autora Claudia Souto. “É uma comédia romântica de ação. Assim como o dublê é a outra face do ator, os personagens da história também têm dois lados”, completa a diretora artística Natalia Grimberg.

Quando o assunto é coragem, Pat e Moa são referências dentro e fora dos sets de filmagem. A adrenalina provocada pelas cenas de saltos, rapel, pulos e alta velocidade não costuma intimidar a dupla que luta ainda para garantir o pagamento dos boletos no fim do mês. São heróis também na vida real. Além de tudo, a parceria entre eles ultrapassa a ficção. Uma paixão velada e recíproca os une ainda mais, apesar de nenhum dos dois admitir.

Se nas telas nem tudo é o que parece, essa dualidade também está presente na trama por meio de personagens como Clarice Gusmão (Taís Araujo), diretora da SG, a Companhia Siderúrgica Gusmão. Entusiasta dos avanços científicos, Clarice é a maior incentivadora do departamento da empresa dedicado à pesquisa, comandado por Jonathan Azevedo (Guilherme Weber), que desenvolveu uma fórmula secreta à base de magnésio. A descoberta revolucionária pode ser adotada tanto na medicina avançada para salvar vidas quanto na indústria bélica para beneficiar a produção de armas, dependendo apenas de uma pequena modificação.

Empresária bem-sucedida, Clarice tem um lado que pouca gente conhece e sequer imagina. Ela mantém um romance secreto com Ítalo (Paulo Lessa), seu ex-segurança e grande amor de sua vida, que hoje trabalha como instrutor de parkour. A coragem para assumir uma paixão muitas vezes é posta à prova para alguém que sempre agiu com discrição na vida pessoal. Segredos bem guardados e a existência de uma sósia permeiam a trajetória da empresária. Apesar da semelhança física com Clarice, a massoterapeuta Anita (Taís Araujo) é bem diferente no seu jeito de ser: popular e despachado. E sua aparição pode ser a chave para decifrar muitas questões.

Os caminhos de Pat, Moa e Clarice se cruzam quando a empresária contrata os dublês para encontrar a pasta que contém a pesquisa sobre a fórmula secreta criada por Jonathan. Apesar do perigo da vida real, a dupla vê a chance de sair do aperto financeiro e conseguir proporcionar um conforto maior para suas famílias. Pat é casada com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) e mãe de Gui (Diogo Caruso) e Sossô (Alice Camargo). Já Moa é pai solo de Chiquinho (Guilherme Tavares) desde que Rebeca (Mariana Santos) deixou a criança após a separação do casal.

Objeto desejado por muitos, a fórmula secreta mobiliza também o ambicioso Leonardo (Ícaro Silva), irmão de Clarice, que conta com a ajuda da amante Regina (Mel Lisboa), assessora de Clarice na SG, e com a parceria do empresário Danilo (Ricardo Pereira), todos com grande interesse comercial na descoberta e suspeitos de terem hackeado parte dos arquivos. Mas, para Pat e Moa, missão dada é missão cumprida. Não tem tempo ruim para eles. Após enfrentar uma verdadeira jornada, os dois encontram a pasta, mas logo em seguida descobrem que Clarice está morta. Sem conseguir a recompensa pelo trabalho e tendo em mãos a pesquisa que vale milhões, a dupla inicia uma investigação paralela para saber o que de fato aconteceu com Clarice e quem teria interesse na fórmula.

Ítalo se junta a Pat e Moa para investigar a morte da empresária. Ele também entra na sociedade da Coragem.com, uma nova agência de dublês, que ainda terá Rico (André Luiz Frambach) como um dos sócios. E nessa caminhada, que exige coragem e determinação, eles descobrirão muitos outros segredos.

Cara e Coragem, uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios, é criada e escrita por Claudia Souto com direção artística de Natalia Grimberg. A obra é escrita com Isadora Wilkinson, Julia Laks e Zé Dassilva. A direção geral é de Adriano Melo com direção de Oscar Francisco, Cadu França, Mayara Aguiar e Matheus Malafaia. A produção é de Mônica Fernandes e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.