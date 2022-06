Magazine Novela 'Mar do Sertão' promete paisagens de tirar o fôlego na Caatinga Equipe da próxima novela das seis da Globo gravou no sertão de Pernambuco e Alagoas

Quando Mar do Sertão assumir o horário das seis na Rede Globo, o público verá lindas imagens do interior do Nordeste. Para isso, a equipe da trama viajou até a região, captando imagens de paisagens e gravando cenas com parte do elenco. Entre o final de maio e o início de junho, durante duas semanas, um grupo de aproximadamente 60 profissionais esteve em Pernam...