Magazine Novela mexicana 'Império de Mentiras' estreia no Globoplay Estrelada por Angelique Boyer e Andrés Palacios, trama exclusiva e inédita no Brasil estreou na plataforma

A novela mexicana Império de Mentiras passou a integrar o catálogo do Globoplay. Estrelada por Angelique Boyer, a produção conta com Andrés Palacios, Letícia Calderón, Alejandro Camacho, Susana González, Alejandra Robles, Iván Arana e Michelle González no elenco. A história, produzida por Giselle González, é uma adaptação do thriller policial turco Kara para Ask. A ...