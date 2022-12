O Beijo do Vampiro acaba de ficar disponível para todos os assinantes do Globoplay. Há duas décadas, a novela, um grande sucesso na época, foi exibida pela primeira vez na TV Globo em 2002 e agora está na plataforma, como parte do projeto de resgate de clássicos da dramaturgia do Globoplay.

“O Beijo do Vampiro está em uma das coisas incansáveis aos nossos olhos, todo mundo que assistiu tem uma cena para contar ou algo em sua vida que marcou”, afirma Kayky Brito hoje com 34 anos ao lembrar da novela que protagonizou aos 14 anos de idade e na qual interpretava o vampirinho Zeca. A trama é centrada na personagem de Lívia (Flávia Alessandra), que começa a ter seu destino traçado em outras vidas quando o vampiro Bóris (Tarcísio Meira) se apaixona perdidamente pela moça.

Na época medieval, Lívia foi uma princesa e se chamava Cecília. Beto (Thiago Lacerda), seu noivo atualmente, foi o conde Rogério, e Bóris (Tarcísio Meira), o vampiro, era o duque Bóris. A novela começa com a apresentação de Lívia e seu marido, Beto, que juntos, tiveram três filhos; Zeca (Kayky Brito), Tetê (Renata Nascimento) e Juninho (Guilherme Vieira).

A felicidade da família será destruída, assim como na vida passada de Lívia e Beto (princesa Cecília e conde Rogério), pela reaparição do vampiro Bóris, que agora está casado com Mina (Claudia Raia), uma vampira frustrada e arredia. O Beijo do Vampiro foi escrita por Antonio Calmon com a colaboração de Álvaro Ramos, Eliane Garcia, Elizabeth Jhin, Lílian Garcia, Maria Helena Nascimento e Mauro Wilson e teve direção de Marcos Paulo, Roberto Naar, Luiz Henrique Rios, Edgar Miranda e Paulo Silvestrini.

A direção geral foi de Roberto Naar e Marcos Paulo, que foi também diretor de núcleo.



Conta um pouco dos bastidores da novela. Tem alguma curiosidade ou memória afetiva com os outros atores do elenco?

Eu adorava disputar comida com o Tony Tornado, quem comia mais... A gente sempre comia pudim de sobremesa. Já com Tarcísio Meira, a minha lembrança era de sua organização. Ele tinha uma pastinha de texto que era sempre impecável. Com a Glória Menezes, tive muitos momentos bons, ela era minha “vózona” e lembro de uma frase marcante que ela me falou “saiba administrar”. Lembro também dos momentos com o Luis Gustavo o “Tata”, éramos inseparáveis, parecíamos melhores amigos que moravam na mesma rua.

E quando foi que você percebeu que estava sendo um sucesso? Recebia muito assédio dos fãs ao sair na rua?

Você começa a perceber quando vai para a rua no dia a dia. No estúdio você está muito focado, não tem tanta noção da repercussão. No O Beijo do Vampiro, logo no começo, me lembro que estava entrando para gravar e fui agarrado por uma garota que queria de qualquer jeito me beijar, hoje em dia se tornou uma história engraçada.

E hoje, após 20 anos desse trabalho, como você acha que o público vai receber O Beijo do Vampiro?

Para os assíduos com nostalgia, muitas pessoas falam até hoje que foi marcante em suas vidas, para a nova geração que vai ver pela primeira vez espero que a chama continue acessa para que assim seja marcante de gerações e gerações.



Leia também:

- “Fui corajosa em me entregar às minhas personagens”, diz Priscila Fantin

- Gisele comemora aniversário de 10 anos da filha: 'Raio de sol em nossas vidas'