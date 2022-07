Ambientada na fictícia Resplendor, na Chapada da Diamantina - interior da Bahia-, a novela Pedra sobre Pedra já está disponível no catálogo do Globoplay, integrando o projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia da plataforma. A trama gira em torno de Murilo Pontes (Lima Duarte) e Jerônimo Batista (Felipe Camargo), de famílias rivais e apaixonados pela mesma mulher, Pilar (Cláudia Scher/Renata Sorrah). Pilar é noiva de Murilo, mas o abandona no altar, desconfiando que sua melhor amiga espera um filho dele. Como vingança, casa-se com Jerônimo, com quem tem uma filha, Marina. Já Murilo resolve partilhar a vida com Hilda (Andrea Murucci/Eva Wilma) e tem um filho chamado Leonardo (Maurício Mattar). Passados 25 anos, Pilar deseja a Marina (Adriana Esteves) o mesmo futuro que Murilo espera para seu filho: a prefeitura de Resplendor. É nesse momento que se inicia uma batalha entre as famílias Pontes e Batista, na qual o herdeiro que vencer a eleição restabelece o poder de um dos clãs na cidade. Em meio a isso tudo, Pilar e Murilo, que ainda escondem o amor do passado, precisarão lidar com a paixão arrebatadora que une seus filhos, Marina e Leonardo. Escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, com direção-geral de Paulo Ubiratan, Pedra sobre Pedra reúne, ainda, talentos como Eva Wilma, Paulo Betti, Marco Nanini, Andrea Beltrão, Arlete Salles, Nívea Maria, Fábio Jr, entre outros.



Renata Sorrah

Como era a Pilar? Quais são as características mais fortes dessa personagem?

A Pilar Batista é uma mulher corajosa, voluntariosa, raivosa e amorosa. Costumo dizer que a Pilar é feita de paixão.

Como foi contracenar com Lima Duarte?

Trabalhar com o Lima Duarte foi um sonho. Ele é um ator incrível, um ser humano de uma honestidade, como pessoa e como ator em cena. Lima se entrega ao personagem de uma maneira que é muito emocionante. É sempre um privilégio trabalhar com ele.

Na sua avaliação, quais são os principais atrativos da novela em tempos atuais que tendem a chamar a atenção e carinho do público?

Pedra sobre Pedra aborda a paixão, o ódio e a disputa. Uma novela incrível, seja pelo texto do Aguinaldo Silva, maravilhoso, ou pelo elenco incrível, cheio de vontade de fazer, com fogo nos olhos. A novela conta a história de duas famílias, Batista e Pontes, que disputavam o poder numa cidade - de um lado, Pilar Batista e de outro, Murilo Pontes. Foram apaixonados na adolescência, mas Pilar o deixou no altar e todo o sentimento mudou.

Qual é a expectativa para a estreia de Pedra sobre Pedra no Globoplay?

Pedra sobre Pedra é uma novela que ficará para sempre. O elenco tem Marco Nanini, Arlete Salles, Lima Duarte, Paulo Betti, Fabio Junior, Maurício Mattar, Adriana Esteves. Vale a pena assistir porque tem um show de atores, de escrita e de dramaturgia. A direção é incrível, maravilhosa. É uma ótima dica rever essa novela. Muito boa!

Lima Duarte

Como você descreve o Murilo Pontes?

Um homem do seu tempo. Quase um coronel dos antigos coronéis, como Odorico Paraguaçu, de O Bem Amado. Ele tem uma fazenda, como vivem os grandes fazendeiros, proprietários de terras. É casado com a Hilda. “Hilda, minha filha”. Eu que inventei esse bordão! Murilo é um homem honesto na medida, poderoso na medida. É bem forte, no fim da novela ele leva uma que o faz melhorar como ser humano.

Quais são as lembranças da época da gravação e dos bastidores da novela?

Pedra sobre Pedra tem duas cenas que me chamam bastante a atenção. Uma é quando a Pilar, interpretada pela querida Renata Sorrah, arranca o retrato do Murilo e o joga na lama. A outra é logo em seguida, quando o Murilo vai para casa tomar banho e conversa com o sobrinho, interpretado pelo Nanini, contando o que aconteceu entre eles. É o momento que tenho um monólogo tão lindo. Me lembro que falo “Houve muito amor, paixão, essa mulher me deixa louco”. A paixão entre os dois, a loucura um pelo outro perpassa a novela inteira.

Na sua avaliação, quais são os principais atrativos da novela em tempos atuais que tendem a chamar a atenção e carinho do público?

O que chama atenção nessa novela, é o mesmo que em todas as outras: o amor. O amor entre Murilo Pontes e Pilar Batista. Ele foi transmitido ao público de uma maneira absolutamente nova, grande e total. É lindo demais. E a Renata Sorrah também entendeu a mensagem e nós dois fizemos da melhor maneira possível.