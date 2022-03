Magazine Novela portuguesa “Amar Demais” estreia no Globoplay Escrita por Maria João Costa, autora premiada com o Emmy por Ouro Verde, e dirigida por Antônio Borges Correa, a trama é protagonizada pelos atores Graciano Dias, Ana Varela e Fernanda Serrano

A primeira parte da novela portuguesa Amar Demais chegou com exclusividade ao Globoplay. Escrita por Maria João Costa, autora premiada com o Emmy por Ouro Verde, e dirigida por Antônio Borges Correa, a trama é protagonizada pelos atores Graciano Dias, Ana Varela e Fernanda Serrano. O elenco conta, ainda, com Sérgio Praia, Joaquim Nicolau, Sofia Ribeiro, Nuno Homem de...