Magazine Novela 'Tropicaliente' estreia no Globoplay Trama que se passa no litoral cearense revelou talento de Carolina Dieckmann, que viveu o pepel de Açucena

Tropicaliente é a nova novela que chegou ao Globoplay como parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia e traz toda a beleza do litoral cearense como pano de fundo para diversas histórias de amor marcadas pelas diferenças de classe. No início da novela, a rica e rebelde Letícia (Silvia Pfeifer) contraria a vontade do pai, o industrial Gaspar (Francisco Cuoco), ...